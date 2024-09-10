За ночь в девяти регионах РФ уничтожили 144 украинских БПЛА

Министерство обороны России сообщило в телеграм-канале, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили и перехватили 144 украинских БПЛА в девяти регионах РФ, включая Подмосковье.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа: 72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Тульской области, 8 — над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Калужской области, 5 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Липецкой области и 1 над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате массированной атаки пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано, все цели были уничтожены.

Глава Воронежской области Александр Гусев также отметил в своем телеграм-канале, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

После нападения украинских беспилотников Захарова отметила, что по мере ослабления позиций Киева «на земле» у него усиливается стремление к террористической активности.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов после падения БПЛА.