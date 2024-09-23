Все ограничения на въезд в Тихорецк после атаки БПЛА сняты

В Тихорецком районе все пожары, возникшие вследствие атаки дронов, были успешно потушены. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Кроме того, Кондратьев отметил, что все ограничения на въезд в Тихорецк сняты и движение транспорта было восстановлено.

«Все очаги возгорания были ликвидированы — в работе приняли участие 59 человек из МЧС и 16 единиц техники», — указано в сообщении.

В настоящий момент ведется оценка ущерба от пожаров. Безопасность жителей остается в приоритете, и власти принимают все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что в Тихорецком районе после атаки БПЛА ввели локальный режим ЧС.