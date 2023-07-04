В Тюмени задержали пособника ВСУ, пытавшегося склонить военных к измене

Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени пособника ВСУ, который пытался склонить к переходу на украинскую сторону офицера одной из воинской частей.

Он уговаривал военного перейти на сторону киевского режима вместе со всем подразделением после прибытия в зону СВО, используя фейковые сведения о ситуации на фронте.

Агент обещал офицеру связать его с представителями украинской разведки.

Против пособника нацистов возбуждено уголовное дело о госизмене.