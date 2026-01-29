В Тюменской области 116 детей заразились острой кишечной инфекцией
В тюменском Онохино госпитализировали ребенка после отравления 116 детей
В селе Онохино Тюменской области зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции среди школьников. По последним данным, пострадали 116 детей, пишут в Telegram-каналах.
Состояние одного из заболевших оценивается как средней степени тяжести, его госпитализировали. Остальные 115 детей получают необходимое лечение амбулаторно. На месте работают специалисты областного департамента зхравоохранения и Роспотребнадзора, которые оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Причина столь массового заболевания в настоящее время устанавливается. Сотрудники надзорных ведомств проводят проверку, чтобы выявить источник инфекции и не допустить дальнейшего распространения заболевания.