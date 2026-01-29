В Тюменской области 116 детей заразились острой кишечной инфекцией

Состояние одного из заболевших оценивается как средней степени тяжести, его госпитализировали. Остальные 115 детей получают необходимое лечение амбулаторно. На месте работают специалисты областного департамента зхравоохранения и Роспотребнадзора, которые оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Причина столь массового заболевания в настоящее время устанавливается. Сотрудники надзорных ведомств проводят проверку, чтобы выявить источник инфекции и не допустить дальнейшего распространения заболевания.