В колледже в Новом Уренгое произошла стрельба

По информации источника, инцидент произошел в колледже «Газпром техникум» во вторник, 8 апреля. Несовершеннолетний студент учебного заведения пришел в здание с пневматическим пистолетом, который взял у друга. В одном из кабинетов молодой человек выстрелил прямо в интерактивную доску.

По предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия (ЧП) в колледже никто не пострадал. К месту инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые проводят проверку обстоятельств случившегося.

Этот случай стал вторым аналогичным происшествием, связанным с учебным заведением в Новом Уренгое, за день. Во вторник, 8 апреля, Baza сообщила о нападении пятиклассника на охранника школы — он ударил ножом мужчину из-за того, что тот сделал ему замечание.

Ранее сообщалось, что в Чечне неизвестный напал на сотрудников полиции. Один полицейский от полученных травм скончался.