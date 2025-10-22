В Томске задержали мужчину по подозрению в поджоге многоквартирного дома в Новосибирске

Правоохранители задержали в Томске 42-летнего мужчину, которого считают виновным в поджоге многоквартирного дома в Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от прокуратуры. Согласно ней следствию удалось установить личность подозреваемого в масштабном пожаре в одном из новосибирских многоквартирных домов.

«Установлен и задержан мужчина, подозреваемый в поджоге многоквартирного жилого дома. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Новосибирска», — указали журналистам.

Ранее уже сообщалось, что в Новосибирске ночью горел многоквартирный дом. Общая площадь, охваченная огнем, достигла 600 квадратных метров. В итоге погибли четыре человека, среди них три женщины. Причиной возгорания следствие назвало поджог.