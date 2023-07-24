В трех украинских городах объявили воздушную тревогу

Вечером понедельника, 24 июля, в трех городах на Украине объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, пишет РИА Новости .

Предупреждающий сигнал раздавался в Днепропетровской, Харьковской, а также в Полтавской областях. Предварительно, сигнал раздался после 20 часов вечера понедельника.

На данный момент официальной информации о каких-либо разрушениях или пострадавших гражданах нет. Напомним, что РФ стала наносить удары по украинской инфраструктуре после 10 октября – дня, когда произошел первый теракт на Крымском мосту.