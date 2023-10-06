В центре Харькова прогремели несколько взрывов

Они прозвучали еще до объявления воздушной тревоги. Система оповещения не успела сработать, таким стремительным оказался удар по городу.

О том, что в Харькове были слышны взрывы, сообщили украинские СМИ. Они же указали, что громкие звуки были слышны местным жителям еще до объявления сигнала о тревоге.

Чуть позже это же подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он уточнил, что они произошли в центральном районе Харькова. Пока неизвестно, что стало целями новых ударов.