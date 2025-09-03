В центре Москвы три человека пострадали при обрушении строительных лесов

В центре Москвы произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) на строительной площадке — при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея пострадали трое рабочих, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в Старопименовском переулке, где площадь обрушения составила 10 кв. метров. По предварительной информации, двух человек пришлось госпитализировать. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

Это не первое подобное происшествие в России за последнее время. 24 августа в больницу Кингисеппа доставили троих рабочих-граждан КНР, пострадавших при строительстве газоперерабатывающего комплекса. Мужчины также упали в результате обрушения строительных лесов.

Еще более трагичный случай произошел 14 августа во Владивостоке. Там при обрушении строительных конструкций на территории Владивостокской ТЭЦ-2 пострадали двое рабочих подрядной организации. Трех специалистов спасти не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

