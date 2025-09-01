В Башкирии подросток-канатоходец упал с одиннадцатиметровой высоты

В Башкирии 12-летний подросток-акробат упал с одиннадцатиметровой высоты во время репетиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Отмечается, что инцидент произошел 13 августа в городе Нефтекамске. По предварительной информации, юноша сорвался с каната во время репетиции циркового номера. В результате падения он получил тяжкие телесные повреждения. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным телеграм-канала Mash Batash, у подростка во время исполнения номера оборвалась страховка. После происшествия выступления творческого коллектива отменили.

В ходе расследования сотрудники следственных органов дадут оценку действиям лиц, ответственных за безопасность во время проведения тренировочного процесса. Специалисты также проверят правомерность допуска несовершеннолетнего к выполнению опасного номера.

