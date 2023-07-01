В центре отбора контрактников в Балашихе проводят занятия по огневой подготовке

Мужчины, готовые встать на защиту Родины, прибывают в областной центр отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе.

Каждый гражданин Российской Федерации имеет возможность получить навыки боевых действий и поехать в зону проведения специальной военной операции. Пройти подготовку можно в пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе. Стать защитником Родины может любой мужчина старше 18 лет.

«Тут все готово для того, чтобы в одном месте можно было удобно, быстро оформить документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все интересующие вопросы. Наша ключевая задача — совместно с министерством обороны организовать все необходимое в части заключения контракта и первичного обучения», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Для граждан, заключивших контракт, и их семей предусмотрены и другие льготы, например, преимущества при устройстве детей в детские сады, школы и другие учебные заведения, бесплатное получение дополнительного образования или переобучение, бесплатное обслуживание в военных медицинских учреждениях. Контрактникам полагается единоразовая выплата в 600 тысяч рублей. А во время несения службы каждый боец ежемесячно получает по 345 тысяч рублей.

Подробная информация доступна по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.