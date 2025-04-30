В центре Тбилиси горит вещевой рынок

В грузинской столице горит вещевой рынок, который находится рядом со станцией метро «Вокзальная площадь». Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание «Sputnik Грузия».

По свидетельству очевидцев, возгорание произошло в районе шести часов утра. Изначально оно возникло в магазине обуви на втором этаже. Уже позже пламя перекинулось на другие здания и охватило также склады с фруктами, овощами и одеждой.

«По данным Службы по управлению ЧС, пострадавших в результате пожара нет», — указано в микроблоге.

Тушение пожара длится уже несколько часов.

Ранее сообщалось о пожаре во Владимирской области. В городе Муроме нейтрализованный средствами РЭБ украинский беспилотник поджег складское помещение. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Второй упавший дрон повредил другое здание, но пожара не вызвал.