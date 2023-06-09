В центре Воронежа упал беспилотник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в областном центре на улице Белинского упал беспилотник.

В результате инцидента пострадали три человека – посекло осколками стекла. Они получили медпомощь, но от госпитализации отказались.

Предположительно, БПЛА врезался в многоквартирный дом, в результате чего было повреждено несколько квартир.

Глава региона лично прибыл на место происшествия. Он сообщил, что спецслужбы контролируют ситуацию, детали произошедшего выясняются.