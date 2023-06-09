В центре Воронежа упал беспилотник
Фото: [соцсети]
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в областном центре на улице Белинского упал беспилотник.
В результате инцидента пострадали три человека – посекло осколками стекла. Они получили медпомощь, но от госпитализации отказались.
Предположительно, БПЛА врезался в многоквартирный дом, в результате чего было повреждено несколько квартир.
Глава региона лично прибыл на место происшествия. Он сообщил, что спецслужбы контролируют ситуацию, детали произошедшего выясняются.