В Туле в жилом доме взорвалась граната

В Туле произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, расположенном на улице Кутузова. Об этом сообщил SHOT.

По предварительной информации, неизвестный взорвал гранату прямо в помещении многоэтажки. В результате инцидента пострадала девушка, которая в момент взрыва находилась рядом.

По данным телеграм-канала, тулячка могла получить осколочные ранение. На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) прибыли экстренные службы, включая сотрудников полиции, следственных органов, медиков и спасателей.

Специалисты оцепили опасную зону и приступили к осмотру места происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.

