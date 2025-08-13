Найденная граната стала поводом для осуждения дворника из Перми

Дворника из Перми осудили за то, что он на протяжении дня носил с собой ручную осколочную гранату РГД-5, найденную в урне у выхода из торгово-развлекательного центра «Колизей Атриум», сообщил properm.ru.

По информации издания, дворнику назначили три года колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 30 тыс. руб. Решение Свердловского районного суда вступило в законную силу. Гранату мужчина нашел в октябре 2024 года во время уборки территории. Обнаруженный предмет он повесил в служебном помещении, где хранились его вещи.

По данным издания, дворник сначала показал находку парковщику торгового центра. Мужчина призвал его сдать гранату в полицию. Однако пермский дворник не последовал совету. Он положил ее в спортивную сумку и ходил с ней по городу. Вечером дворник хотел уехать домой, но находился в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине ему не продали билет. Дворник положил гранату на скамейку на территории автовокзала, а затем покинул помещение.

По информации издания, мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения. Его задержали и отправили в СИЗО. Суд признал его виновным в незаконном ношении взрывного устройства. Предполагается, что гранату в урну выбросил 35-летний посетитель бара Doski. Охрана обратила внимание на подозрительный предмет и вызвала полицию. Мужчине удалось по дороге в служебный автомобиль выбросить взрывоопасный предмет.

«В картотеках судов на данный момент нет информации о судебном процессе, связанной с арестом 35-летнего пермяка, хваставшегося в клубе РГД-5. Известно, что по факту случившегося в отделе полиции Ленинского района было возбуждено уголовное дело», — сообщил properm.ru.

