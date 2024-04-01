Над Черным морем уничтожили шесть беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате шести вражеских беспилотников в небе над Черным морем. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в понедельник, 1 апреля.

Отмечается, что ВСУ предприняли атаковать объекты на территории РФ около 19:30 по московскому времени.

Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают приграничные регионы России, используя беспилотники и снаряды. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В них установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Кроме того, киевский режим координирует действия диверсантов. В марте в Брянскую область пытались проникнуть боевики. Силами Росгвардии, ФСБ и территориальной обороны попытки прорваться были пресечены.

В феврале глава Крыма Сергей Аксенов бессрочно продлил высокий уровень террористической опасности в республике. Такой же действует и в Севастополе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду пострадали девять человек, а также были повреждены школа и многоквартирные здания.