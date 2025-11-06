В туннеле московского метро полиция задержала мужчин с фотоаппаратами и инструментом

В метро российской столицы полицейские задержали двоих мужчин за то, что они спустились на пути, а потом проникли в туннель. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел РФ.

ЧП произошло на станции «Марксистская», которая расположена на Калининской линии метро. Там камеры зафиксировали, как двое мужчин спустились на пути, и затем пошли в туннель. К месту инцидента немедленно выдвинулся наряд полиции, который и задержал нарушителей порядка.

«Нарушители доставлены в отдел. При личном досмотре у них изъяты рюкзаки, в которых находились домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и так называемая болгарка», — указала Волк.

Сами мужчины объяснили свои действия тем, что они хотели сделать снимки для их выкладывания в тематическом канале. В отношении правонарушителей составлены соответствующие протоколы.

Ранее сообщалось, что-то полиция задержала 23-летнего жителя Химок, который спрыгнул с крыши движущегося состава метро в Москву-реку. Суд вынес решение о назначении правонарушителю наказания в виде административного ареста на восемь суток.