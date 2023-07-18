В турецкой столице произошел взрыв на фабрике боеприпасов

Как минимум четыре человека в результате этого пострадали. Что привело к взрыву на территории предприятия, пока неизвестно. Об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk. К месту инцидента уже выехали спасатели и пожарные. Им предстоит устранить все последствия ЧП, и оказать людям всю необходимую помощь.

Данная фабрика принадлежит корпорации МКЕ. Это уже второй несчастный случай за последние два месяца с участием предприятий данной компании. Так 10 июня взорвался завод, который выпускал ракеты. При этом 5 человек погибло.