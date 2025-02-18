В турецком аэропорту прекратили движение воздушных судов из-за НЛО

В турецком аэропорту Газиантеп пришлось приостановить все движение воздушных судов в воздухе из-за появления неопознанного летающего объекта. Об этом сообщил телеграм-канал Ньюсач/Двач.

По утверждению авиадиспетчерской службы авиагавани Газиантепа, в небе был замечен некий светящийся объект. В то же время он совершенно не фиксировался радарами. Диспетчеры допускают, что это мог быть дрон либо какой-то летательный аппарат, но никто на смог уверенно классифицировать его принадлежность. После этого было принято решение приостановить все полеты до появления новой информации.

Ранее подобное происшествие случилось в пермском аэропорту Большое Савино. Там задержали сразу несколько пассажирских рейсов из-за появления в небе двух неопознанных объектов. Там не было визуального наблюдения, НЛО видели только на радарах.