НЛО задержали пассажирские вылеты в пермском аэропорту

В пермском аэропорту Большое Савино задержали некоторые пассажирские рейсы. Причиной стали неопознанные движущиеся объекты в небе, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал Aviaincident.

Задержали самолет авиакомпании «Икар». Рейс Е190 должен был вылететь по расписанию до Калининграда, но задержался на 10 минут. У воздушной гавани заметили странную неопознанную метку, которая двигалась с юго-запада в сторону аэродрома. Подозрительное движение заметили на радаре.

Рейс «Победы» PBD570 до Санкт-Петербурга также вылетел на 20 минут позже по аналогичной причине.

Самолеты благополучно вылетели из Большого Савино.

Отдельно отметили, что план «Ковер» в аэропорту Перми не вводился. Пока не выяснили, что за объекты помешали вылету пассажирских самолетов.

Ранее сообщалось, что план перехвата вводился в аэропорту Калуги. В тот же день, 2 января, ограничения сняли.