В Турции 11 гостей свадьбы пострадали от выстрела дробовика

В турецкой провинции Денизли во время свадебной церемонии 11 человек получили ранения в результате инцидента с оружием. Об этом сообщает газета Milliyet .

По данным издания, стрельба произошла в деревне Кыралан района Чиврил во время традиционного отъезда невесты из дома. Один из участников свадебного кортежа — 15-летний подросток — произвёл выстрел в воздух из дробовика. Однако дробь отскочила от земли и поразила находившихся рядом людей.

Всех пострадавших госпитализировали. Подростка доставили в полицию для допроса.