В Турции мотоцикл сбил россиянку и ее дочь

В Турции в результате наезда мотоцикла пострадали гражданка России и ее дочь, пишет турецкая газета Yeni Alanya .

Отмечается, что инцидент произошел в Аланье в ночь на 4 августа районе Кызлар Пынары. Женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу, когда мотоцикл на высокой скорости врезался в них.

Женщина получила тяжелые травмы, с которыми была доставлена в больницу.

Как пишет издание со ссылкой на жителей указанного района Антальи, там часто происходят мотогонки, из-за чего в квартале постоянный шум.

22 июля в Турции погибла популярный российский блогер МотоТаня. Девушка не справилась с управлением на своем мотоцикле, в результате чего девушка умерла, столкнувшись с землей.

28 июля тело МотоТани было доставлено в Москву. Там ее похоронили на Троекуровском кладбище. У девушки остался сын.

Ранее сообщалось, что владельца квест-рума в Махачкале отправили в СИЗО до 21 сентября.