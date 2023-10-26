В Твери ФСБ ликвидировала планировавшего теракт агента украинских спецслужб
Фото: [©ЦОС ФСБ/РИА Новости]
Завербованный украинскими спецслужбами житель Твери убит во время задержания, сообщает ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, мужчина за вознаграждение передавал данные о военных объектах и критически важной инфраструктуре. После этого кураторы дали ему еще одно ответственное задание – устроить террористический акт в военкомате.
При задержании агент оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. При нем были обнаружены самодельное взрывное устройство, готовое к работе, и граната РГД-5.