В Твери сотрудники МЧС пострадали при проведении спасательных работ

В Твери при проведении аварийно-спасательных работ пострадали сотрудники МЧС России, сообщили в ведомстве.

Накануне из-за прорыва трубы с горячей водой на проезжей части провалился грунт. В плену огромной ямы оказалась легковушка с пассажирами.

Ко времени, когда спасатели прибыли к месту происшествия, провал стал еще глубже. Один из сотрудников МЧС упал в воду, а его напарник получил ожоги, вызволяя людей.

Водитель и пассажиры автомобиля не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Златоусте сотрудник МЧС спас тонущего мальчика. Причем Эдуард Магадиев в это время был не на работе, а участвовал в велопробеге.