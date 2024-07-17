В Златоусте во время велопробега сотрудник МЧС спас тонущего мальчика

Сотрудник 8-й ПСЧ города Златоуста Челябинской области Эдуард Магадиев в нерабочее время спас тонущего ребенка, сообщили в МЧС России.

Спасатель участвовал в велопробеге, когда вдруг увидел барахтающегося в десяти метрах от берега мальчишку. Не раздумывая, Эдуард прервал соревнования и вытащил его из воды. Медицинская помощь спасенному не потребовалось.

Выяснилось, что дети играли на берегу. 10-летний мальчик поскользнулся. Плавать он не умел, и течение все дальше уносило его от берега.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Искра» около 270 юных красногорцев приняли участие в мероприятии по пожарной безопасности, которое для них провел 15-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Московской области.