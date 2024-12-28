В Тверской области в частном доме найдены четыре погибших ребенка

В Калининском районе Тверской области были обнаружены четыре погибших ребенка. Их тела нашли в одном из садовых некоммерческих товариществ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сведения, полученные от региональной прокуратуры.

По предварительным сведениям, причиной смерти детей стало убийство. Всем им было меньше семи лет.

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырех погибших детей в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — указали журналистам.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, убийцей стал отец малолетних. Он после совершения преступления попытался покончить с собой.

Как стало известно телеграм-каналу Mash, преступник является уроженцем Таджикистана. Сейчас у него имеется российское гражданство. Мать убитых детей спала на втором этаже и спустилась вниз вместе со своим братом только когда услышала шум. Дети к тому моменту были убиты.

Ранее сообщалось, что после тушения пожара в Татарстане сотрудники МЧС обнаружили тела шестерых погибших мужчин. Возгорание произошло в общежитии животноводческого комплекса, в котором проживало 39 человек. Выбраться из здания смогло только 33 жильца.