При тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин

В поселке Малореченский (Республика Татарстан) произошел пожар в доме для временного проживания рабочих животноводческого комплекса. В момент возгорания в помещении находилось 39 человек.

33 из них смогли покинуть здание самостоятельно, однако один человек пострадал.

По информации МЧС России, при тушении пожара нашли тела шести мужчин. Огонь, охвативший площадь 300 кв. м, успешно ликвидировала бригада из 14 специалистов и четырех единиц спецтехники.

Отмечается, что предварительной причиной пожара стали нарушения правил эксплуатации электрического оборудования. Местные власти и правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

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