В Удмуртии молодого человека осудили за убийство и сокрытие тела школьницы

В Удмуртии высшая судебная инстанция оставила без изменений решение по делу юноши, признанного виновным в убийстве школьницы. Как сообщили в пресс-службе судов Удмуртской Республики, преступник задушил жертву проводом от зарядного устройства и спрятал ее тело, передает «Лента.ру».

Суд Глазовского района приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Согласно материалам следствия, трагедия произошла 26 апреля, когда осужденному было 17 лет.

Он поссорился со своей девушкой в бане, принадлежащей его матери и расположенной в поселке Дом отдыха Чепца. В ходе ссоры он использовал шнур от зарядки, чтобы задушить свою возлюбленную. Девушка скончалась на месте.

После совершения преступления убийца закопал тело девушки вблизи реки. Обнаружить останки удалось лишь через две недели. Осужденный не признал свою вину и вместе со своим адвокатом предпринял попытку обжаловать вынесенный приговор, однако апелляция не принесла результатов.

Ранее сообщалось, что на Кубани завершили расследование дела о расправе над 12-летней школьницей.