На Кубани завершили расследование дела о расправе над школьницей

В Краснодарском крае завершено следствие по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки, произошедшем после неудачной попытки изнасилования. Информацию об этом предоставили в региональном управлении Следственного комитета России, корреспонденту «Ленты.ру».

Согласно материалам следствия, 1 сентября 2024 года мужчина 35 лет, проживающий на хуторе Бураковский, заметил на дороге девочку, ехавшую на велосипеде, и у него возник умысел совершить изнасилование.

Он совершил нападение, затащив ребенка вместе с велосипедом в укромное место, где школьница оказала сопротивление и смогла вырваться. Пытаясь скрыться, девочка была настигнута преступником, который, опасаясь разоблачения, задушил ее до смерти.

Затем злоумышленник переместил тело и вещи жертвы в русло реки, присвоив себе телефон, наушники и денежные средства, после чего скрылся с места преступления.

В ходе расследования следователи опросили свыше 250 свидетелей, а также провели процедуру сбора образцов ДНК у более чем двух тысяч жителей хутора и близлежащих населенных пунктов.

В результате оперативных действий был установлен подозреваемый, в жилище которого были обнаружены вещи потерпевшей. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила психическую вменяемость обвиняемого. В настоящее время он заключен под стражу. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

