В Уфе арестован угнавший в ходе драки с правоохранителями полицейскую машину мужчина

В столице Башкортостана арестован 29-летний мужчина, угнавший патрульную машину в момент разнимания полицейскими драки. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что подозреваемому грозит до семи лет колонии.

Отмечается, что у него уже имеются две судимости - за пьяную езду без прав и кражу. В последнем случае девять лет назад он украл по девять бутылок водки и пива и пару тысяч рублей из местного магазина.

Добавляется, что мужчина является отцом четверых детей, тем не менее это не стало для суда смягчающим обстоятельством. Злоумышленник помещен в СИЗО.

Напомним, толпа неадекватных людей напала на мужчину у стадиона в Уфе и хотела затоптать его. Его спасли прибывшие полицейские, которым пришлось вступить в схватку с нападавшими. В ходе драки он угнал служебную машину, протащив полицейского по асфальту.