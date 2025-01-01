В Уфе обнаружили кота застрявшего в автомате с игрушками

В Уфе двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения поместили кота в автомат с игрушками. Об этом 1 января сообщил телеграм-канал Baza, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

Свидетели утверждают, что животное оказалось в ловушке не по своей воле — его туда засунули двое нетрезвых мужчин. На место происшествия прибыли спасатели, которые освободили кота из автомата. Отмечается, что сейчас с животным все в порядке, и его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили кота из вентиляционной шахты жилого дома в Балашихе.