В украинской армии заявили Зеленскому о надвигающейся катастрофе
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Военнослужащие украинской армии считают, что контрнаступление ВСУ исчерпало собственные возможности на южном направлении. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что также солдаты жалуются на недостаток боеприпасов и очень сильную степень изнеможения.
Добавляется, что они считают следующую фазу конфликта весьма трудной.
Напомним, что на днях главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал, что конфликт зашел в тупик.