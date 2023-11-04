В украинской армии заявили Зеленскому о надвигающейся катастрофе

Военнослужащие украинской армии считают, что контрнаступление ВСУ исчерпало собственные возможности на южном направлении. Об этом сообщает агентство Reuters .

Отмечается, что также солдаты жалуются на недостаток боеприпасов и очень сильную степень изнеможения.

Добавляется, что они считают следующую фазу конфликта весьма трудной.

Напомним, что на днях главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал, что конфликт зашел в тупик.