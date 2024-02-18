В украинской прессе сообщили о взломе аккаунта с информацией об Авдеевке

Безопасность

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

В украинских СМИ появилась информация, что издание якобы непричастно к материалу на странице одной из соцсетей о разгроме в Авдеевке элитных подразделений украинской армии, объясняя это якобы взломом аккаунта. Об этом сообщает РИА новости.

На Украине считают данную публикацию фейком.

В аккаунте издания в соцсети была размещена информация об убийстве полутора тысяч украинских бойцов, а также о сотне плененных.

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