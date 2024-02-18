В украинской прессе сообщили о взломе аккаунта с информацией об Авдеевке
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В украинских СМИ появилась информация, что издание якобы непричастно к материалу на странице одной из соцсетей о разгроме в Авдеевке элитных подразделений украинской армии, объясняя это якобы взломом аккаунта. Об этом сообщает РИА новости.
На Украине считают данную публикацию фейком.
В аккаунте издания в соцсети была размещена информация об убийстве полутора тысяч украинских бойцов, а также о сотне плененных.