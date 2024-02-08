В украинском Никополе неизвестный расстрелял заместителя мэра
Фото: [соцсети]
В Никополе Днепропетровской области неизвестный расстрелял автомобиль заместителя мэра города Виталия Журавлева, сообщают местные СМИ.
Нападавший применил неустановленное оружие. Автомобиль чиновника загорелся, а он сам погиб.
Сообщается, что на поиски ликвидатора ориентирован весь личный состав полиции региона. Правоохранители заявили, что уже обладают приметами нападавшего.
5 февраля сотрудники ФМБ России задержали группу мужчин, готовивших по заданию СБУ теракт против одного из руководителей Крыма.