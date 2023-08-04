В украинском Закарпатье рухнул еще один аварийный мост

Мост через реку Тересву, который не ремонтировался 66 лет, упал на прошлой неделе. Теперь же обрушилась переправа через Черную Тису.

По данным украинских властей, порядка 10% мостов в стране находятся откровенно в аварийном состоянии. Такие переправы есть даже в Киеве, причем они относятся к объектам с высокой интенсивностью движения. Упавший мост через Тересву не ремонтировался никогда с момента постройки в 1957 году. Причиной его падения назвали грузовик, который перевозил через переправу песок.

Сейчас же случилось ЧП посерьезнее. На мосту, который обвалился рядом с селом Квасы, находились три женщины, которые переходили через реку. Одна из них скончалась от полученных травм.

«Несмотря на старания медиков, 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле скорой помощи», - заявило украинское МВД.

Это заявление привело ТАСС. Все трое пострадавших – приезжие из Киевской области. Они приехали в Закарпатье на отдых.