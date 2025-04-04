В Ульяновской области ищут убийцу 14-летней школьницы

Правоохранители ведут расследование убийства несовершеннолетней в Ульяновской области. 14-летнюю девочку зарезали и спрятали в погребе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Убийство произошло в селе Тумкино Ульяновской области. Мать 14-летней Влады отправилась ночевать к своему приятелю и оставила дочку дома одну. Уже утром она не сумела дозвониться до ребенка и попросила забежать к девочке жившую по соседству родственницу. Та обнаружила в доме пятна крови. Тело Влады было обнаружено в погребе, ей перерезали горло.

«На место происшествия сразу же выехали сотрудники оперативных служб. Ведется расследование, убийцу ищут», — указал микроблог.

Одним из тех, кого проверяет следствие в первую очередь, — сожитель матери погибшей.

Ранее сообщалось, что в Приморье ведется следствие в отношении школьника. Он ударил свою одноклассницу ручкой в глаз и нанес ей серьезные повреждения. В отношении подростка возбудили уголовное дело.