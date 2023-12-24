По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, в итоге контрнаступления украинская армия потерпела поражение, а инициатива на фронте перешла российской армии. Об этом он сообщил на одном из каналов одного их видеохостингов.

Он добавил, что Незалежной не удалось достичь никаких успехов. Тем не менее государство потратило свыше более 100 млрд долларов западных союзников.

По мнению бывшего разведчика, у Киева отсутствуют ресурсы, идет к концу запас боеприпасов и кадры, в связи с чем они вынуждены перейти к обороне, хотя даже для этого у них отсутствуют средства.