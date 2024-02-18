В Великобритании назвали причину ярости украинских войск

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

По словам британского эксперта Александра Меркуриса, украинские военные злятся на некомпетентность командиров и политруководства Незалежной больше, чем на российских военных. Об этом он сообщил на своем канале одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что ситуация в украинских войсках приближается к кризису.

По мнению эксперта, ситуация в ВСУ стала катастрофической. Кроме бешенства в рядах армии, также в некоторых подразделениях военные отказываются выполнять приказы.

Актуально