В Великобритании назвали причину ярости украинских войск
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По словам британского эксперта Александра Меркуриса, украинские военные злятся на некомпетентность командиров и политруководства Незалежной больше, чем на российских военных. Об этом он сообщил на своем канале одного из видеохостингов.
Он подчеркнул, что ситуация в украинских войсках приближается к кризису.
По мнению эксперта, ситуация в ВСУ стала катастрофической. Кроме бешенства в рядах армии, также в некоторых подразделениях военные отказываются выполнять приказы.