В Подмосковье задержали мужчину, который до смерти забил камнем свою знакомую

В области задержали мужчину, который насмерть забил камнем и бутылкой свою знакомую. Как сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью, инцидент произошел 10 августа у деревни Горки.

Мужчина в возрасте 25 лет и его 47-летняя знакомая распивали спиртное у пруда в Домодедово. Во время посиделок между ними вспыхнула ссора. В дальнейшем злоумышленник под предлогом проводить до дома вывез женщину к обочине дороги у деревни Горки и несколько раз ударил по голове камнем и бутылкой.

Тело женщины было обнаружено на следующий день прохожим. По данному факту возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки, мужчина был задержан.

В ходе допроса он во всем сознался и рассказал обо всех обстоятельствах преступления. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.