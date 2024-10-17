В водителя, убитого в Солнечногорске, выстрелили не менее девяти раз
Фото: [t.me/mosoblproc]
В ГСУ СК РФ по Подмосковью рассказали о новых подробностях расследования уголовного дела об убийстве мужчины в Солнечногорске. Тело потерпевшего с огнестрельными ранениями было обнаружено в деревне Меленки.
Выяснилось, что убийца стоял на грунтовой дороге. Он как минимум девять раз выстрелил в боковое окно водительской двери автомобиля, где находился потерпевший.
В результате мужчина получил как минимум шесть ранений и скончался на месте. Злоумышленник с места преступления скрылся.