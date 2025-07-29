В Волгограде газовый баллон взорвался в колонии, четверо пострадали

В результате детонации газового баллона в исправительном учреждении Волгоградской области ранения получили четыре человека. Согласно информации РЕН ТВ, происшествие случилось в Тракторозаводском районе.

Взрыв произошел в первой половине дня во время выполнения работ на территории колонии № 9. Региональное отделение Следственного комитета инициировало расследование по статье Уголовного кодекса, касающейся нарушения правил техники безопасности, повлекшего за собой нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В телеграм-канале СК области сообщили о госпитализации четырех заключенных с ожогами разной степени тяжести. По предварительным данным следствия, заключенные получили ранения во время работы. В одном из подсобных помещений произошла детонация газового баллона с последующим возгоранием.

В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области заявили, что пострадавшие доставлены в городскую больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Астрахани обрушился подъезд жилого дома на улице Ляхова.