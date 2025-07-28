В Астрахани обрушился подъезд жилого дома на улице Ляхова

В Астрахани произошло обрушение подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Ляхова. На данный момент причины инцидента остаются невыясненными. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) оперативно прибыли на место происшествия и проводят спасательные работы, на сообщил телеграм-канал Baza.

Спасатели занимаются разбором завалов, чтобы добраться до возможных пострадавших. Одновременно с этим ведется эвакуация жильцов из поврежденного здания, чтобы обеспечить их безопасность. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщил телеграм-канала Mash, здание по адресу Ляхова, 6, было признано непригодным для проживания. Жильцы неоднократно выражали недовольство состоянием дома на протяжении нескольких лет.

В Астрахани произошло обрушение части квартир с первого по пятый этаж в жилом доме, как сообщили в МЧС России. Возгорания после обрушения не последовало. В настоящий момент спасатели проводят работы по разбору завалов вручную.

Ранее сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы в поврежденном взрывом газа доме в Саратове.