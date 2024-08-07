В волгоградской больнице скончался виновник столкновения КамАЗа с пассажирским поездом

Асламбек Усматов, водитель грузовика, который столкнулся в Волгоградской области с поездом «Казань — Адлер», скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Сразу же после столкновения пассажирского состава с автомашиной Усматова бортом санавиации отправили в Волгоград. У него были диагностированы тяжелые травмы. На протяжении недели медики боролись за его жизнь.

«Мужчина, 44 года, из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», — указали журналистам.

Шофер по итогам аварии получил перелом черепа, а также сильнейшее сотрясение мозга. По утверждению телеграм-канала SHOT, ему вчера сделали операцию, а до этого погрузили в искусственную кому.

По итогам ДТП в Волгоградской области с железнодорожных путей сошли электровоз и 9 вагонов. Помимо водителя КамАЗа пострадали 140 пассажиров.