В Волгоградской области ликвидировали крупный пожар

В городе Волжский Волгоградской области ликвидирован крупный пожар на территории бывшего завода ЖБИ-1, сообщили в ГУ МЧС региона.

На открытой площадке коммерческого предприятия Global Chemical, занимающегося изготовлением бытовой химии, загорелись картон и пустые пластиковые емкости. По свидетельству очевидцев, дымом была окутана вся старая часть города.

Площадь возгорания составила 1200 кв. м. На тушение пожара потребовалось примерно полтора часа. Была задействована спецтехника МЧС и водовозная машина комбината благоустройства, направленная к месту происшествия мэрией Волжского.

После пожара прокуратура области начала проверку.