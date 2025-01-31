На северо-западе Москвы полыхает административное здание

Утром 31 января в Москве загорелось двухэтажное административное здание. Объект расположен на улице Сходненский тупик. Уточняется, что это хостел.

Огонь охватил площадь в 1500 кв. м. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Уже эвакуировано около 50 человек. Произошло частичное обрушение крыши здания.

До этого, в среду, 29 января, около шести часов утра на улице 9-я Парковая произошло возгорание в однокомнатной квартире на площади 5 кв. м. Хозяина удалось спасти. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что при пожаре в квартире на юге Москвы погибли два человека.