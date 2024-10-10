В Волгоградской области разбился военный самолет Як-130

Военный самолет Як-130 разбился в Волгоградской области во время выполнения учебно-тренировочного полета, сообщил ТАСС.

Инцидент случился сегодня, 10 октября, около пяти часов утра. Летательный аппарат направлялся на аэродром в Волгоградской области. Пилот сумел катапультироваться и был экстренно эвакуирован на вертолете в больницу Волгограда.

В настоящее время ведется расследование причин происшествия. По предварительным данным, возможной причиной является технический сбой.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет столкнулся с линией электропередач и упал на Алтае.