Легкомоторный самолет столкнулся с линией электропередач и упал на Алтае

Многоцелевой СП-30 разбился в Быстроистокском районе, недалеко от села Верх-Озерное. Он задел провода электролинии и врезался в землю, сообщил телеграм-канал «112».

На борту находился только пилот, который чудом остался невредим. Проводится расследование происшествия.

Точные причины происшествия предстоит выяснить специалистам, которые уже начали свое расследование. Они намерены изучить состояние самолета, проанализировать метеоусловия и провести беседу с пилотом, как только его состояние это позволит.

Ранее сообщалось, что шесть лесных пожаров потушили в Подмосковье за день.