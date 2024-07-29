В Волгоградской области остановили движение поездов после схода вагонов

Российские железные дороги (РЖД) приостановили движение поездов в Волгоградской области из-за схода вагонов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере ведомства.

В понедельник, в 12:35 по московскому времени, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водитель грузовика КАМАЗ выехал на указанный участок железной дороги, где столкнулся с проходящим пассажирским поездом, следовавшим из Казани в Адлер. В результате инцидента восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов.

Как ранее писали РИА Новости, на месте происшествия работают три бригады скорой медицинской помощи.

В сети опубликованы кадры, на которых люди, которые вылезли из сошедших вагонов, помогают другим. Также на месте ЧП работают аварийные службы.

Ранее мы сообщали, что число пропавших без вести в результате ЧП в Карелии увеличилось до семи человек.