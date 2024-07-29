Число пропавших без вести из-за ЧП в Карелии увеличилось до семи

В Республике Карелия продолжаются работы по устранению последствий от разрыва шлюза на Беломорско-Балтийском канале (ББК).

Как стало известно, число пропавших без вести на участке чрезвычайного происшествия (ЧП) увеличилось до семи человек. Ранее сообщалось о шести пропавших.

О семи пропавших сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева. Там сейчас введен режим ЧС. По ее словам, с места происшествия были эвакуированы 20 человек.

Как ранее сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, инцидент произошел во время реконструкции объекта. Вода из-за разрыва песчаной перемычки стремительно направлялась в сторону дачного кооператива «Балтийский».

Сейчас на месте ЧП работают три бригады скорой медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он отметил, что к месту ЧП также направлены врачи-эпидемиологи, психологи, инфекционисты.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли двоих людей, пропавших после размытия шлюзов на Беломорканале.