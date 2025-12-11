В Волгоградской области прогремел взрыв в жилом доме: четверо пострадавших под завалами

В Волгоградской области произошел мощный взрыв в многоквартирном доме. Предварительной причиной называют утечку бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека, включая ребенка, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мощный взрыв разрушил квартиру на четвертом этаже жилого дома в городе Петров Вал Волгоградской области. Чрезвычайное происшествие случилось днем, около половины третьего. По предварительным данным следствия, причиной стал взрыв бытового газа.

Сила детонации была такова, что выбило стекла не только в поврежденной квартире, но и в соседних помещениях по всему подъезду. На место оперативно прибыли расчеты спасателей МЧС, медики и правоохранители. Им предстоит разобрать тяжелые завалы — есть информация, что под обломками могли остаться бабушка с внучкой, которые находились в квартире в момент взрыва.

Известно о четырех пострадавших. Одного мужчину госпитализировали с ожогами груди и рук второй-третьей степени. Состояние одной из женщин оценивается как крайне тяжелое — она получила ожоги 90% тела. Также в медицинской помощи нуждаются еще одна женщина и ребенок. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. На месте продолжается операция по разбору завалов и установлению всех обстоятельств трагедии.

